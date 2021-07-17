Россия, по некоторым данным, предложила США использовать свои венные базы в Таджикистане и Киргизии. Это помогло бы контролировать ситуацию в Центральной Азии на фоне обострения обстановки в Афганимстане, говорят неназванные источники.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на международной конференции в Ташкенте говорил об угрозе перетока нестабильности из Афганистана в сопредельные государства после начала вывода из страны американского контингента. Лавров предостерег коллег от того, чтобы пойти навстречу США в планах снова закрепиться в регионе, построив там свои военные базы. Этим планам есть альтернатива – задействовать российскую инфраструктуру. Идею использования объектов Президент России Владимир Путин на встрече в Женеве с главной Белого Дома Джо Байденом. ОБ пишет газета Коммерсант со ссылкой на свои источники, хотя в Кремле изданию эту информацию не подтвердили. До 2014 года У Соединенных Штатов были свои базы в Киргизии и Узбекистане, но они покинули эти государства по требованию местных властей.

Обстановка в Афганистане обострилась на фоне вывода оттуда подразделений США и НАТО. Радикальные исламисты берут под свой контроль все новые районы, в том числе на границе с Туркменистаном и Таджикистаном.