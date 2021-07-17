Белорусский политолог Шрайбман считает, что визит Тихановской в США не повлечет политических изменений в стране

Белорусский политолог Артем Шрайбман считает, что визит Светланы Тихановской в США не повлечет за собой политических изменений в Белоруссии. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«США ограничены в возможности влиять на ситуацию в Беларуси, не так-то и много прямых рычагов. Даже санкции, максимально жесткие, если бы США применили, даже это не наверняка бы привело к политическим изменениям» – рассказал политолог.

Основной целью визита он считает удержание внимания к ситуации в стране. «Цель Тихановской – держать Беларусь в фокусе внимания в мире. Потому что если Лукашенко не перехватывает очередные самолеты, если не происходит чего-то вопиющего, то потихоньку блекнет. И Тихановская весь год занимается тем, что напоминает миру, лидерам мировым, о Беларуси» – объяснил Шрайбман.

Политолог отметил, что вопрос санкций скорее всего будет поднят на встречах. «Уверен, что будут говорить о новых санкциях против Минска, но я сомневаюсь, что такие решения принимаются, потому что этого просит белорусская оппозиция. Скорее на них влияет сам Лукашенко своими действиями» – говорит он.

Шрайбман не считает, что для всех жителей страны этот визит будет важен. «Беларусь разная, это 9.5 млн человек, у каждого свои интересы, кому-то визит необходим, кому-то нет. Разумеется это нужно ей [Тихановской] и тем, кто ее поддерживает, потому что это поддержка главной страны в мире, но пока она скорее символическая» – заключил эксперт.

Лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 18 июля отправится с рабочим визитом в США.