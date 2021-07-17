Роспотребнадзор, как пишет «Новая газета», заблокировал сайт «Чешского радио». Причиной стала статья о чешском студенте Яне Палахе, который покончил с собой в 1969 году в Праге, протестуя против ввода войск СССР и стран Варшавского договора в Чехословакию. Как отмечает издание, решение о блокировке было принято еще в мае, в реестр заблокированных ресурсов сайт «Чешского радио» попал только в четверг.