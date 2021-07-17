Московская полиция возбудила дело о хулиганстве против водителя иномарки, который стрелял по автобусу. Инцидент произошел накануне на Большой Пироговской улице. Подозреваемый доставлен в отдел внутренних дел, передает агентство «Интерфакс». По данным следствия, он открыл огонь по стеклу рейсового автобуса в ходе конфликта на дороге. Сообщается, что никто не пострадал.