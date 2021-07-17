Московская полиция возбудила дело о хулиганстве против водителя иномарки, который стрелял по автобусу. Инцидент произошел накануне на Большой Пироговской улице. Подозреваемый доставлен в отдел внутренних дел, передает агентство «Интерфакс». По данным следствия, он открыл огонь по стеклу рейсового автобуса в ходе конфликта на дороге. Сообщается, что никто не пострадал.
2021-07-17T14:32:41+03:00
2021-07-17T14:32:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 17 июля 2021
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