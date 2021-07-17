Следователи задержали замначальника Южного таможенного управления Александра Скрипкина. Его подозревают в хищении бюджетных средств – почти 85 млн рублей. Вместе с ним был задержан предприниматель, который также проходит по этому делу. По версии следствия три года назад при проведении электронного аукциона должностные лица завысили начальную цену контакта на приобретение здания для Южной электронной таможни и Южного таможенного поста. В результате победителем был объявлен задержанный вместе со Скрипкиным бизнесмен.