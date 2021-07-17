Руководство Свердловской области не считает крестным ходом шествие, которое устроили верующие в Екатеринбурге

Руководство Свердловской области не считает крестным ходом шествие, которое устроили верующие минувшей ночью в Екатеринбурге. Мероприятие состоялось вопреки тому, что власти отказались его согласовать. Между тем сегодня вице-губернатор Сергей Бидонько сказал интернет-изданию «Подъем», что, по их мнению, это были отдельные граждане, которые небольшими группами прошли по тому пути, по которому традиционно проходит крестный ход в память о расстрелянной царской семье. По его словам, в нем участвовали не более двух тысяч человек. Тем временем интернет-издание Znak.com отмечало, что хотя большую часть пути верующие пытались идти по тротуарам, они все равно хаотично выходили на проезжую часть. Тогда ГИБДД перекрывала дороги и разрешала проходить людям на красный свет. Большинство верующих не соблюдали социальную дистанцию и были без масок.
2021-07-17T14:31:38+03:00
2021-07-17T14:31:38+03:00
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14:31, 17 июля 2021
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