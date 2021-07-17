Канцлер Германии Ангела Меркель направляется в зону бедствия на западе ФРГ. Как пишет газета Bild am Sonntag она намерена посетить федеральную землю Рейнланд-Пфальц, которая больше остальных пострадала от наводнения. С начала недели на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. От последствий разгула стихии в Германии, по последним данным, погибли 133 человека, несколько десятков считаются пропавшими без вести.
2021-07-17T14:30:55+03:00
2021-07-17T14:30:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 17 июля 2021
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