Канцлер Германии Ангела Меркель направляется в зону бедствия на западе ФРГ. Как пишет газета Bild am Sonntag она намерена посетить федеральную землю Рейнланд-Пфальц, которая больше остальных пострадала от наводнения. С начала недели на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. От последствий разгула стихии в Германии, по последним данным, погибли 133 человека, несколько десятков считаются пропавшими без вести.