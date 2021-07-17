Власти США расследуют случаи недомогания своих дипломатов в Австрии. В причастности к этому, как пишет журнал New Yorker, подозревают в том числе российские спецслужбы. По сведениям издания, всего с жалобами на проблемы со здоровьем уже обратились более двадцати сотрудников дипмиссии в Вене. Эти случаи похожи на те, что наблюдались у работников посольства США в Гаване несколько лет назад. Точная причина заболеваний остается неизвестной, в то же время ЦРУ, Госдепартамент и другие ведомства удвоили свои усилия в попытках установить источник недомогания. Высокопоставленные чиновники в Белом доме подозревают, оперативники, работающие на российскую военную разведку нацеливают устройства с микроволновым излучением на американских чиновников, возможно, с целью хищения данных с компьютеров или смартфонов.
2021-07-17T14:09:03+03:00
2021-07-17T14:09:03+03:00
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14:09, 17 июля 2021
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