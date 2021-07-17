Двухсотлетний юбилей певицы Полины Виардо, ставшей для Тургенева любовью всей его жизни, отмечают в музее писателя

Двухсотлетний юбилей певицы Полины Виардо, ставшей для Тургенева любовью всей его жизни, отмечают в музее-заповеднике писателя «Спасское-Лутовиново».

Открытие выставки «Полина» станет центральным событием юбилейных мероприятий. В экспозицию вошли предметы из фондов Российского национального музея музыки, они расска-зывают о детстве, семье и о творческом пути Виардо, которая училась у Листа, дружила с Жорж Санд и была прототипом её романа «Консуэло». Также в экспозицию вошли предметы и документы из Орловского объединенного литературного музея Тургенева. На выставке представлена иконография Виардо, ее графические и фотографические портреты. Разговор о взаимопроникновении русского и французского духовных начал в восприятии Тургенева и французских классиков начнется после 14 часов, а в 16 Орловский губернский симфонический оркестр даст концерт по произведениям авторства Полины Виардо. В воскресенье в рамках «Литературных встреч» лекция «Образ Спаса Нерукотворного в русской духовной жизни, в Москве, провинции и за рубежом. История самой красивой любви ХIX века прозвучит в исполнении артистов Орловского академического театра имени Тургенева. «Эпоха Виардо» — такова музыкальная программа, составленная из произведений композиторов-современников возлюбленной Тургенева.



Выставка в Спасском-Лутовинове, посвященная 200-летию Полина Виардо, завершится 26 августа.