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14:04, 17 июля 2021

Кубинские ученые утверждают, что им удалось разработать крайне эффективную вакцину от коронавируса

Кубинские ученые утверждают, что им удалось разработать крайне эффективную вакцину от коронавируса. О результатах испытания препарата по итогам третьего этапа рассказал главный наблюдатель клинических исследований доктор Франсиско Эрнандес.

Ранее власти Кубы выдали экстренное разрешение на экстренное использование этой вакцины. Неделю назад на Кубе прошли самые массовые за 30 лет протесты. Их участники, как сообщалось, в том числе требовали от властей ускорить вакцинацию. Кроме того, они были недовольны растущим дефицитом электроэнергии и продовольствия и другими кризисными явлениями.


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