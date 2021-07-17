На месте крушения Боинга в Донбассе прошел траурный митинг. Трагедия произошла ровно семь лет назад — Международная следственная группа считает, что самолет был сбит с подконтрольной сепаратистам территории из БУКа, привезенного из России.

Около сотни собравшихся у мемориального камня в поселке Грабово почтили память 298 жертв минутой молчания и возложением цветов. На церемонии присутствовал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. В своей речи он назвал трагедию «провокацией Украины», обвинил США в попытках помешать расследованию и заявил, что Западу «не нужна правда» о катастрофе, там знают, но не хотят называть настоящего виновника. С заявлениями в годовщину крушения Боинга выступили и в Киеве. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем твиттере отметил, что преступление детально расследовано, несмотря вбрасываемые Россией фейки и нежелание сотрудничать. Осталось установить каждого преступника и привлечь их к ответственности. В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский подчеркнуть, что это будет важным шагом не только для родственников погибших, но и для будущих поколений. Он добавил, что Киев внимательно следит за судебным процессом в Нидерландах.

В июне в окружном суде Гааги стартовал процесс в отношении трех россиян и одного украинца, которых считают причастными к трагедии.