Аналитик ОВД-Инфо считает, что властям было невыгодно задерживать участников крестного хода в Екатеринбурге

Аналитик правозащитного проекта ОВД-Инфо Григорий Дурново считает, что властям было невыгодно задерживать участников крестного хода в Екатеринбурге. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я думаю, что все-таки тема и масштаб мероприятия, несмотря на то, что они были не согласованы, были таковы, что кому-то из начальства не захотелось дразнить гусей, и не захотелось этих кадров, где с иконами и портретами царя будут задерживать. Скорее всего, уже после того, как отказ в согласовании случился, кто-то кому-то сказал, что если все-таки мероприятие пройдет, то не стоит ничего делать» – считает Дурново.

Г.Дурново отметил, что для чиновников существует разница между оппозиционными мероприятиями и всеми остальными. «Все происходит на фоне многочисленных запретов. Я думаю, что все-таки, по крайней мере для некоторых чиновников, по-прежнему существует разница между, условно говоря, оппозиционными протестом и каким-то другим. И если мероприятие оппозиционное, протестное, и в данном случае дело даже, наверное, не столько в теме, сколько в том, кто его организует, то в таком случае скорее можно ожидать запрета» – рассказал он. Дурново напомнил о недавней ситуации в Кирове, где не согласовали мероприятие с тремя участниками по причине «пандемийной ситуации».

Г.Дурново при этом не исключил возможности преследования участников крестного хода уже после мероприятия, как это было на протестной акции в Москве 21 апреля. Если же такого не произойдет, это точно будет сигнализировать о разграничении между форматами несогласованных властью мероприятий, считает аналитик.

В Екатеринбурге вопреки запрету властей состоялся крестный ход в память о расстреле царской семьи. По оценкам издания Znak.com, в шествии приняли участие как минимум 3 тысячи человек.