Московское управление МЧС выпустило МЧС экстренное предупреждение о надвигающейся грозе. Непогода ожидается в столичном регионе в ближайшие часы. Возможно усиление ветра, говорится в сообщении ведомства. Спасатели напоминают, что во время грозы лучше не прятаться под деревьями, разговаривать по мобильному телефону, стоять рядом с открытым окном. Они также рекомендуют обходить стороной шаткие конструкции, а водителям особенно тщательно соблюдать правила дорожного движения.