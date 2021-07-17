Московское управление МЧС выпустило МЧС экстренное предупреждение о надвигающейся грозе. Непогода ожидается в столичном регионе в ближайшие часы. Возможно усиление ветра, говорится в сообщении ведомства. Спасатели напоминают, что во время грозы лучше не прятаться под деревьями, разговаривать по мобильному телефону, стоять рядом с открытым окном. Они также рекомендуют обходить стороной шаткие конструкции, а водителям особенно тщательно соблюдать правила дорожного движения.
2021-07-17T13:33:15+03:00
2021-07-17T13:33:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2872602-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:33, 17 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Д.Песков: Россия ниоткуда не выходила. Президент констатирует эту ситуацию, этот юридический принцип.
М.Курников: То есть выход из Советского Союза — это не выход России из СССР, это выход всех республик. Я правильно понимаю логику президента?
Д.Песков: Ну конечно…