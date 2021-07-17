Российское правительство пересчитает запасы вакцин от коронавируса. Такое поручение премьер Михаил Мишустин дал министерству промышленности и министерству здравоохранения. Как отметил глава кабинета, на фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в доставке вакцин в регионы. Инвентаризация должна помочь спрогнозировать потребность в вакцинах и сформировать резерв.