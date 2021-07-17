Кубинские ученые объявили, что их вакцина от коронавируса обладает 100% эффективностью против тяжелых форм заболевания

Кубинские ученые объявили, что их вакцина от коронавируса Abdala обладает 100% эффективностью против тяжелых форм заболевания. Это показала третья фаза клинических испытаний, передает местное агентство Prensa Latina. Ранее местный регулятор разрешил экстренное применение препарата Abdala. В прошлом месяце было объявлено, что эффективность вакцины составила чуть более 92%.