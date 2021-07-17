Два грузовых поезда столкнулись в Амурской области. По данным местных следователей, два человека погибли, еще двое пострадали. Почти сто вагонов сошли с рельс, на место аварии едет восстановительный поезд, передает агентство РИА Новости. Из-за аварии прервано пассажирское сообщение, задержек в движении нет.