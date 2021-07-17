Москва, как пишет газета «КоммерсантЪ», предложила Вашингтону использовать российские базы в Таджикистане и Киргизии. Об этом, как утверждает издание со ссылкой на свои источники, президент Владимир Путин сказал американскому коллеге Дж Байдену во время саммита в Женеве в середине июня. Россия готова сотрудничать с США на афганском направлении, чтобы не конкурировать в регионе, говорят собеседники газеты. При этом американская сторона еще не дала согласие на это предложение. Ситуация в Афганистане ухудшается по мере вывода оттуда подразделений НАТО и Соединенных штатов. Члены запрещенного в России движения «Талибан» берут под контроль все новые районы.