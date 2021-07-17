Москва, как пишет газета «КоммерсантЪ», предложила Вашингтону использовать российские базы в Таджикистане и Киргизии. Об этом, как утверждает издание со ссылкой на свои источники, президент Владимир Путин сказал американскому коллеге Дж Байдену во время саммита в Женеве в середине июня. Россия готова сотрудничать с США на афганском направлении, чтобы не конкурировать в регионе, говорят собеседники газеты. При этом американская сторона еще не дала согласие на это предложение. Ситуация в Афганистане ухудшается по мере вывода оттуда подразделений НАТО и Соединенных штатов. Члены запрещенного в России движения «Талибан» берут под контроль все новые районы.
2021-07-17T13:31:36+03:00
2021-07-17T13:31:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 17 июля 2021
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