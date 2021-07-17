Митинг памяти жертв сбитого малазийского Boeing прошел в Донбассе. Сегодня исполняется 7 лет со дня трагедии. Акция памяти состоялась недалеко от места падения обломков лайнера. Накануне в руководстве ЕС сказали, что рассчитывают на сотрудничество России в выяснении обстоятельств гибели лайнера «Малазийских авиалиний». Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что причастные к трагедии понесут ответственность. По данным международной следственной группы, к гибели почти трехсот человек причастны трое граждан России, бывших сотрудников спецслужб и Минобороны и один украинец. Сами они вины не признают. Установка «Бук», из которой был сбит лайнер, как говорится в материалах расследования, была доставлена из российской военной части. Москва причастность отвергает.
2021-07-17T13:31:06+03:00
2021-07-17T13:31:06+03:00
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13:31, 17 июля 2021
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