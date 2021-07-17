Российский режиссер взяла награду в Каннах. Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко получил главный приз программы «Особый взгляд» — второй по значимости на фестивале.

Кира Коваленко – ученица известного режиссера Александра Сокурова. «Разжимая кулаки» — вторая ее работа. Фильм рассказывает о живущей в Северной Осетии семье со строгим отцом, воспитывающем детей, «не зная границ между заботой и гиперопекой», говорится в описании картины. Главную героиню, девушку Аду, которая строит план побега из семьи, сыграла студентка актерского факультета владикавказского университета Милана Агузарова. Большинство же ролей исполнили непрофессиональные артисты. Всех актеров и команду во время вручения награды от лица Коваленко поблагодарил Александр Роднянский, продюсер картины. Режиссер на церемонии не присутствовала, ей пришлось покинуть фестиваль раньше. «Особый взгляд» — это следующая по значимости программа в Каннах после основного конкурса, ее победители получают поддержку во французском прокате.

Фестиваль в Каннах завершится сегодня вручением главного приза — «Золотой пальмовой ветви».