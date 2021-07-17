В Германии из-за прорыва дамбы на реке Рур эвакуированы около 700 жителей. Спасательная операция продолжается, оценить ущерб пока сложно. Об этом пишет таблоид «Бильд». Между тем число жертв наводнений превысило 130 человек. Тысячи немцев остаются без электричества и были вынуждены покинуть свои дома.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования всем пострадавшим в результате стихии.

Штайнмайер отмечал, что только решительно взявшись за борьбу с изменениями климата страны смогут выдерживать экстремальные погодные условия.

Наводнения в Центральной части Европы начались в середине недели из-за обильных и продолжительных дождей. Стихия затронула некоторые регионы Нидерландов и Франции. В Бельгии погибли 20 человек.