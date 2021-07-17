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13:07, 17 июля 2021

В России на протяжении почти двух недель фиксируют более 700 смертей от коронавируса

В России на протяжении почти двух недель фиксируют более 700 смертей от коронавируса. За последние сутки, по данным оперативного штаба, жертвами стали еще 787 пациентов, чуть меньше чем накануне, когда был зарегистрирован максимальный показатель. Жертвами коронавируса, таким образом, стали уже почти 150 тысяч человек. Новых зараженных третий день подряд более 25 тысяч. Общее число заболевших, зарегистрированных за время эпидемии, согласно подсчетам властей, приближается к 6 миллионам.

В Москве, традиционно, выявляют больше всего заболевших – на этот раз прирост составил 4,5 тысячи. Вместе с тем в городе рапортуют о многократно возросших темпах вакцинации. Московские власти назвали выполненной задачу по прививке 60% сотрудников предприятий. По словам мэра Сергея Собянина, в отдельных случаях эти цифры даже выше.

Вчера Собянин объявил об отмене с понедельника системы QR-кодов для посещений кафе и ресторанов. Эта мера действовала в городе три недели и, как сказал мэр, свою задачу выполнила. Кроме того, в городе разрешается проведения мероприятий в клубах, барах, караоке и на дискотеках.


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