С музыкантом и актером Петром Мамоновым простились в Москве. На церемонию пришли больше тысячи человек.

Вереница желающих проститься с лидером культовой андеграундной группы Звуки му, звездой фильмов Остров, Такси-блюз и других тянулась к монастырю задолго до начала церемонии. Люди приносили цветы и вспоминали, как Пётр Мамонов стремительно ворвался в их жизнь как комета и остался в ней навсегда. Благодаря своим альбомам, концертам, фильмам. Москвич Егор рассказал, что творчество Мамонова буквально перевернуло его жизнь.

Виктория очень признательна Мамонову за его искренность и добро к миру.

Легенда, бунтарь, экспериментатор, гений – такие эпитеты сегодня звучали в адрес Мамонова. Проститься с ним приехали режиссёр Павел Лунгин, в фильмах которого Петр Николаич не раз снимался, участник его музыкального проекта Совершенно новые звуки му. Илья Урезченко рассказал, что работать с фронтменом было очень легко.

Было много верующих, один из них признался, что благодаря фильму Остров, где Петр Николаевич сыграл главную роль монаха, который отмаливает грех за убийство друга в годы войны, пришёл к вере.

Церемония заняла больше двух часов. Когда гроб вынесли из монастыря собравшиеся долго аплодировали, последний раз отдавая почести музыканту и актёру.

Петра Мамонова похоронят на кладбище подмосковного города Верея, где он с женой прожил последние 25 лет. Музыкант и актер умер от коронавируса, которым заболел в конце июня.