В Екатеринбурге вопреки запрету властей состоялся крестный ход в память о расстреле царской семьи. По оценкам интернет-издания Znak.com, в шествии приняли участие как минимум 3 тысячи человек.

Паломники, начали собираться на начальной точке более чем 20-километрового маршрута поздно вечером. В этот момент в Храме на Крови митрополит Екатеринбургский Евгений проводил свою службу. Он не призывал верующих отказываться от похода к Ганиной яме – конечной точке крестного хода: лишь говорил, что мероприятие будет неорганизованным, и передал просьбу патриарха Кирилла «надевать масочку». К слову, формулировки «крестный ход» представители РПЦ и паломники избегали происходящее они называли «шествием».

Первоначально улицы не были перекрыты, однако затем полицейским пришлось ограничить автомобильное движение: все из-за узких тротуаров, с которых верующие выходили на проезжую часть. Многие из них были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Часть паломников на вопросы журналистов отвечала, что не боится заразиться коронавирусом – как, например, одна из участниц крестного хода Нина.

Ранее именно ситуацией с коронавирусом объясняли запрет на проведение крестного хода до Ганиной ямы екатеринбургские власти. Об этом, в частности, говорил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Реакция властей региона на состоявшееся шествие пока неизвестна.

За последние дни в Свердловской области отмечен резкий рост случаев коронавируса. В частности, за прошедшие сутки выявили почти 500 заболевших.

За неделю до планируемого крестного хода в Екатеринбургской епархии говорили, что отменить его нельзя. Секретарь епархиального совета отец Вениамин в эфире канала Урал LIVE сказал, что верующие самостоятельно будут принимать решение об участии в шествии.

По словам Вениамина вопросы о проведении Царских дней велись давно и о позиции губернатора на этот счет церковь знала до того, как об этом было сказано публично.

Аналитик правозащитного проекта ОВД-инфо Григорий Дурново считает, что власти было бы не выгодно задерживать людей на таком мероприятии. Об этом он сказал в интервью «Эху»

Дурново предположил, что полиция может приходить к участникам спустя некоторое время после крестного хода, напомнив о протестной акции в Москве 21 апреля.