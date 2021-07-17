Депутат Мосгордумы не исключил положительного решения по вопросу установки в Москве памятной доски музыканту и актеру Петру Мамонову. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы Андрей Медведев.
«Думаю, что раз допустили, то почему бы и нет. В какие сроки – думаю, что уже в эту осеннюю сессию, в принципе, вопрос может быть вынесен на рассмотрение» – сказал Медведев. Он также уточнил, что сам бы проголосовал «за».
О возможности установки памятной доски Петру Мамонову ранее говорил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
А.Медведев отметил, что для значительной части поклонников творчества Мамонова такие жесты не важны.
«Для людей православных, которые по-настоящему ценили Мамонова за то, как он жил последние годы, за его некий духовный поиск, духовный подвиг, совершенно неважно – будет установлена доска, не будет. Для этих людей важна не доска, а постоянное упоминание Петра Мамонова молитвой» – пояснил депутат.
Он напомнил о взглядах самого музыканта: «Он вообще видел жизнь через другую призму, а все эти доски, какое-то почитание официальное, золотые орлы, для него это была какая-то далекая часть жизни, которая не имеет к нему отношения».
Тем не менее, А.Медведев признает, что для части поклонников Мамонова, доска будет важна. «Не все же почитатели творчества Петра Мамонова – это люди очень воцерковленные, православные. Полно светских людей, которые ценят Мамонова исключительно как актера, певца, как яркую фигуру московского андеграунда 80-х годов» – считает депутат.
А.Медведев заметил, что вопросы установки памятных знаков в нашей стране часто политизируют. «Думаю, что этот момент нужно будет перетерпеть, а потом решение все-таки будет принято положительное» – заключил он.
Музыкант и актер Петр Мамонов умер 15 июля в возрасте 70 лет от осложнений, которые были вызваны коронавирусом.
Депутат Мосгордумы не исключил положительного решения по вопросу установки памятной доски Петру Мамонову
Депутат Мосгордумы не исключил положительного решения по вопросу установки в Москве памятной доски музыканту и актеру Петру Мамонову. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы Андрей Медведев.