Депутат Мосгордумы не исключил положительного решения по вопросу установки памятной доски Петру Мамонову

Депутат Мосгордумы не исключил положительного решения по вопросу установки в Москве памятной доски музыканту и актеру Петру Мамонову. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

«Думаю, что раз допустили, то почему бы и нет. В какие сроки – думаю, что уже в эту осеннюю сессию, в принципе, вопрос может быть вынесен на рассмотрение» – сказал Медведев. Он также уточнил, что сам бы проголосовал «за».

О возможности установки памятной доски Петру Мамонову ранее говорил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

А.Медведев отметил, что для значительной части поклонников творчества Мамонова такие жесты не важны.

«Для людей православных, которые по-настоящему ценили Мамонова за то, как он жил последние годы, за его некий духовный поиск, духовный подвиг, совершенно неважно – будет установлена доска, не будет. Для этих людей важна не доска, а постоянное упоминание Петра Мамонова молитвой» – пояснил депутат.

Он напомнил о взглядах самого музыканта: «Он вообще видел жизнь через другую призму, а все эти доски, какое-то почитание официальное, золотые орлы, для него это была какая-то далекая часть жизни, которая не имеет к нему отношения».

Тем не менее, А.Медведев признает, что для части поклонников Мамонова, доска будет важна. «Не все же почитатели творчества Петра Мамонова – это люди очень воцерковленные, православные. Полно светских людей, которые ценят Мамонова исключительно как актера, певца, как яркую фигуру московского андеграунда 80-х годов» – считает депутат.

А.Медведев заметил, что вопросы установки памятных знаков в нашей стране часто политизируют. «Думаю, что этот момент нужно будет перетерпеть, а потом решение все-таки будет принято положительное» – заключил он.

Музыкант и актер Петр Мамонов умер 15 июля в возрасте 70 лет от осложнений, которые были вызваны коронавирусом.