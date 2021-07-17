Премьер-министр Армении обвинил Азербайджан в планах начать новые военные столкновения в Карабахе и на границе. О планируемых провокациях Никола Пашинян сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем. По его словам, действия Баку не позволяют начать работы по делимитации и демаркации границы.

В последние дни Ереван и Баку обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе. И с той, и с другой стороны приходили схожие сообщения об обстрелах в районе Нахичевани. Погибших и пострадавших по официальным данным нет.

Соглашение о прекращении огня было заключено прошлой осенью после обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе.