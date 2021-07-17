Болгария продлила требование об обязательном тестировании на коронавирус для российских туристов. Согласно распоряжению местного Минздрава, эта меру будет действовать по меньшей мере до конца июля в том числе и для прибывающих в страну из Португалии. Путешественников без сертификата могут отправить на 10-дневный карантин. Власти Болгарии также расширили список стран, включенных в так называемую красную зону в связи с высокой заболеваемостью – въезд запрещен жителям Великобритании, Кипра, Испании, Фиджи и Кувейта.
2021-07-17T12:32:25+03:00
2021-07-17T12:45:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2872572-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3492772.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:32, 17 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Д.Песков: Россия ниоткуда не выходила. Президент констатирует эту ситуацию, этот юридический принцип.
М.Курников: То есть выход из Советского Союза — это не выход России из СССР, это выход всех республик. Я правильно понимаю логику президента?
Д.Песков: Ну конечно…