Болгария продлила требование об обязательном тестировании на коронавирус для российских туристов. Согласно распоряжению местного Минздрава, эта меру будет действовать по меньшей мере до конца июля в том числе и для прибывающих в страну из Португалии. Путешественников без сертификата могут отправить на 10-дневный карантин. Власти Болгарии также расширили список стран, включенных в так называемую красную зону в связи с высокой заболеваемостью – въезд запрещен жителям Великобритании, Кипра, Испании, Фиджи и Кувейта.