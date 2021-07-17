Чечня возглавила список регионов по снижению продолжительности жизни. Согласно данным Росстата, на которые ссылается газета РБК, этот показатель упал в республике на 5% — ожидаемая продолжительность жизни снизилась почти на 4 года. Следом идут Ненецкий автономный округ, Липецкая область и Дагестан. В числе дидеров также оказалась Орловская область.

В целом по стране ожидаемая продолжительность жизни снизилась почти на 2 года. Таким образом по этому показателю Россия откатилась до уровня 2015-2016 годов.