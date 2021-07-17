МВД планирует до конца года запустить систему розыска автомобилей по всей России. Как рассказали в ведомстве агентству ТАСС, речь идет о сервисе «Паутина», который позволяет отслеживать угнанные и покинувшие место ДТП автомобили. Система, предназначенная для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, уже работает в Центральном федеральном округе. По данным ЦОДД за пять лет применения «Паутины» в столичном регионе ежегодное количество угонов сократилось с почти 9 тысяч до полутора тысяч.