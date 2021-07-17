МВД планирует до конца года запустить систему розыска автомобилей по всей России. Как рассказали в ведомстве агентству ТАСС, речь идет о сервисе «Паутина», который позволяет отслеживать угнанные и покинувшие место ДТП автомобили. Система, предназначенная для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, уже работает в Центральном федеральном округе. По данным ЦОДД за пять лет применения «Паутины» в столичном регионе ежегодное количество угонов сократилось с почти 9 тысяч до полутора тысяч.
2021-07-17T12:31:34+03:00
2021-07-17T12:54:06+03:00
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12:31, 17 июля 2021
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