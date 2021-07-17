Представители фитнес-отрасли в Москве попросили продлить на месяц сроки вакцинации сотрудников от коронавируса. Соответствующее письмо глава Национального фитнес-сообщества направила в Роспотребнадзор – сообщает агентство ТАСС. В нем говорится, что к настоящему моменту удалось привить около 45% сотрудников тогда как власти требовали к середине июля довести этот показатель до 60%. Фитнес-клубы пожаловались, что по независящим от них причинам не успевают уложиться в срок.

При этом накануне мэр Сергей Собянин сказал, что работодатели в Москве выполнили задачу по вакцинации сотрудников. По словам градоначалиника, на многих предприятиях здравоохранения и образования доля привившихся достигла 70%.