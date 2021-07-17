Западная пресса заподозрила банды из России и стран Восточной Европы в краже драгоценностей на Каннском кинофестивале

Западная пресса заподозрила банды из России и других стран Восточной Европы в краже драгоценностей на Каннском кинофестивале. Поводом послужил инцидент, произошедший с одной из участниц форума.

Жертвой грабителей стала киноактриса и звезда сериала «Анна Болейн» Джоди Тернер-Смит. Воры пробрались в ее номер в отеле, пока она завтракала, и украли драгоценности стоимостью около 20 тысяч евро. Как пишет британская газета Times, первые сведения указывают на то, что Тернер-Смит пострадала от действий российских или восточноевропейских банд взломщиков.

Согласно публикации, преступники могли подкупить охранников и получить ключи. На это указывает тот факт, что в номере актрисы практически нет следов взлома: это значит, что дверь могла быть открыта обычной магнитной ключ-картой. Как правило, утверждает издание, воры из таких стран, как Россия, Румыния и Босния и Герцеговина заселяются в отели, выдавая себя за состоятельных гостей, и затем контактируют с персоналом.

Некоторые эксперты утверждают, что кражи у знаменитостей на Каннском кинофестивале стали обыденностью, просто о них не говорится публично. В частности, Тернер-Смит могли выбрать из-за того, что на красной дорожке она появилась в золотом ожерелье Gucci, усыпанном бриллиантами, отмечает немецкий таблоид Bild. Украшение, правда, было немедленно возвращено организаторам самой актрисой.

В последний раз о громких случаях краж на Каннском кинофестивале сообщалось в 2013 году. Тогда исчезли украшения общей стоимостью почти 3,5 млн евро.