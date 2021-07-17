Признаки фальсификации нашли в более чем половине консервов из сайры. Россельхознадзор приступил к проверке после жалобы одного из производителей.

В случайную выборку попали 26 рыбопереработчиков из 16 российских регионов, пишет газета РБК. Россельхознадзор проверил сотни документов на консервы из сайры, на производство которых в общей сложности ушло около 6 тысяч тонн сырья. Оказалось, что продукции получилось гораздо больше, чем должно было – то есть в половине консервов, попавших в выборку, сайры либо было меньше, чем требуется, либо не было в принципе. Так партии, в которых полностью использовали сырье из рыбы других, более дешевых, видов, могли выпускать компании «Жемчужина», «Торговая сеть «Командор», «Русский рыбный мир» и другие. Теперь Россельхознадзор начал лабораторные проверки. Как отмечает РБК, о том, что в России идет массовая подделка консервов из сайры, месяц назад рассказали в компании «Доброфлот». Там заметили, что спрос на их продукцию из-за высокой цены падает, при этом прилавки забитый сайрой, хотя другие производители сами ее не ловят и, судя по таможенной статистике, не завозят из-за рубежа. Экспертиза подтвердила, что рынок заполонен подделками.

Компания попросила Роспотребнадзор пресечь фальсификацию и создать «равные условия для всех производителей консервированной рыбной продукции».