Работодатели в Москве выполнили задачу по вакцинации сотрудников. По словам мэра Сергея Собянина, на многих предприятиях здравоохранения и образования доля привившихся достигла 70%, тогда как власти обязывали достичь уровня в 60%. Градоначальник сказал, что количество новых случаев заболевания, а также госпитализаций больных с коронавирусом еженедельно снижается. В тоже время он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация остается сложной.

Вчера Собянин объявил об отмене с понедельника системы QR-кодов для посещений кафе и ресторанов. Эта мера действовала в городе три недели и, как сказал мэр, свою задачу выполнила. Кроме того, в городе разрешается проведения мероприятий в клубах, барах, караоке и на дискотеках.