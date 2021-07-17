Третий день подряд более в России фиксируют более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Всего положительные тесты сдали 25 тысяч 116 россиян. Это почти на 600 меньше, чем накануне. Сократилось и количество летальных исходов, но совсем не намного. За сутки от последствий коронавируса скончались 787 россиян. Пиковое значение на этот раз не было преодолено. Врачи зафиксировали на 12 смертей меньше. В Москве впервые за три дня меньше 5 тысяч инфицированных, однако при этом умерло более ста человек. Эта тенденция сохраняется с 26 июня. В Петербурге с болезнью не справились 105 горожан. Это больше, чем в Москве, хотя новых случаев в городе почти в два раза меньше. Четырехзначные показатели сохраняются и в Московской области. Летальность вируса по-прежнему держится на уровне 2 с половиной процентов.

Общее число переболевших коронавирусом за весь период пандемии приближается к 6 миллионам. По приблизительным расчетам отметка будет преодолена в среду.