Азербайджанские военные снова сообщили об обстреле своих позиций с армянской стороны. В Минобороны заявляют, что в ответ был открыт огонь. Потерь среди личного состава нет.

Накануне Ереван и Баку уже обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе. И с той, и с другой стороны приходили схожие сообщения об обстрелах в районе Нахичевани. Погибших и пострадавших по официальным данным нет.

Соглашение о прекращении огня было заключено прошлой осенью после обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе. Стороны обвиняли друг друга в нарушениях также на прошлой неделе.