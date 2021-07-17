МВД не видит оснований обязывать курьеров на велосипедах сдавать экзамены по ПДД. В пресс-службе ведомства в ответ на запрос агентства ТАСС ответили, что экспертное сообщество так и не сформулировало доводы для внесения поправок в закон, хотя вопросы изменения правового статуса велосипедистов неоднократно становились предметом общественного обсуждения. В частности, шли разговоры о необходимости регистрировать велосипеды.
Ранее в столичном ГИБДД намеревались выступить с инициативой экзаменовать курьеров на знание правил дорожного движения.
МВД не видит оснований обязывать курьеров на велосипедах сдавать экзамены по ПДД
МВД не видит оснований обязывать курьеров на велосипедах сдавать экзамены по ПДД. В пресс-службе ведомства в ответ на запрос агентства ТАСС ответили, что экспертное сообщество так и не сформулировало доводы для внесения поправок в закон, хотя вопросы изменения правового статуса велосипедистов неоднократно становились предметом общественного обсуждения. В частности, шли разговоры о необходимости регистрировать велосипеды.