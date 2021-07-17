МВД не видит оснований обязывать курьеров на велосипедах сдавать экзамены по ПДД. В пресс-службе ведомства в ответ на запрос агентства ТАСС ответили, что экспертное сообщество так и не сформулировало доводы для внесения поправок в закон, хотя вопросы изменения правового статуса велосипедистов неоднократно становились предметом общественного обсуждения. В частности, шли разговоры о необходимости регистрировать велосипеды.

Ранее в столичном ГИБДД намеревались выступить с инициативой экзаменовать курьеров на знание правил дорожного движения.