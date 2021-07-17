Американский президент раскритиковал социальные сети из-за дезинформации о вакцинах. По мнению Джо Байдена, Facebook недостаточно борется с публикацией ложных сведений о препаратах от коронавируса. Сама компания все обвинения в свой адрес отвергла. Глава Белого дома во время общения с журналистами сказал, что пандемия осталась лишь среди тех, кто не сделал прививку и что социальные сети убивают людей. В ответ в Facebook отметили, что наоборот, спасают жизни, поскольку более 2 миллиардов пользователей уже просмотрели достоверную информацию о вакцинах и коронавирусе.
2021-07-17T11:31:13+03:00
2021-07-17T11:48:39+03:00
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11:31, 17 июля 2021
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