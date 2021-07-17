В России за сутки снова выявили более 25 тысяч зараженных коронавирусом. Общее число заболевших, зарегистрированных за время эпидемии, согласно данным оперативного штаба, приближается к 6 миллионам. Суточный прирост умерших оказался чуть ниже вчерашнего максимума – 787 против 799. Жертвами коронавируса, таким образом, стали уже почти 150 тысяч человек.

На этой неделе Россия вернулась на четвертое место по числу заболевших в мире. Минздрав считает ситуацию в стране крайне напряженной. Несмотря на это в столичном регионе с понедельника смягчают ограничения – в частности, отменяют QR-коды в кафе и ресторанах.

