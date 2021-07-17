В Екатеринбурге вопреки запрету властей прошел крестный ход. Он был приурочен к 103-й годовщине расстрела царской семьи императора Николая II. По оценкам интернет-издания Znak.com, в крестном ходе, который, впрочем, представители местной епархии называли «шествием», приняли участие тысячи человек. Колонну сопровождали полицейские. Обошлось без задержаний.

Фестиваль православной культуры «Царские дни» проходит в Екатеринбурге вплоть до 21 июля. Сегодня один из самых насыщенных дней. Программа включает в том числе и онлайн трансляции.

Мероприятия в рамках «Царских дней» сегодня параллельно проходит в Екатеринбурге и Алапаевске. В нижнем и верхнем пределах Храма на Крови сегодня идут Божественные литургии. Молебен служат в монастыре во имя Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Еще одна божественная литургия пройдет в Алапаевске в Свято-Троицком Архиерейском подворье. В этом году в главных событиях Царских дней в Екатеринбурге принимают участие сразу восемь архиереев Русской Православной Церкви. Все главные мероприятия Царских дней организаторы транслируют на YouTube канале Екатеринбургской епархии, центра «Царский» и исторического парка «Россия – моя история». В том числе и культурную программу. Она включает в себя концерты, выставки, фестиваль колокольного звона, в котором участвуют звонари из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Новосибирска, лучшие звонари Екатеринбургской митрополии.

В программу Царских дней включена детская парусная регата, посвященная Цесаревичу Алексию. Она пройдет 18 и 19 июля на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге.