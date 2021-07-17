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11:03, 17 июля 2021

В Амурской области произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов

В Амурской области произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов. Два человека из числа членов локомотивной бригады погибли, еще два получили ранения. Об этом со ссылкой на Дальневосточное следственное управление сообщает агентство «Интерфакс». ЧП произошло в полусотне километрах от железнодорожной станции на путях необщего пользования. Что стало причиной трагедии пока неясно.


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