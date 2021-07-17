Чечня и Ненецкий автономный округ стали лидерами по снижению ожидаемой продолжительности жизни в регионах России. Это следует из данных Росстата по итогам 2020 года.

Самое большое падение показателя зафиксировано в Чечне. Там, как пишет интернет-издание РБК, ожидаемая продолжительность жизни упала почти на 4 года и составляет чуть менее 76 лет. Падение почти в 3 года выявлено в Ненецком автономном округе, Липецкой области и Дагестане. Москва в этом перечне находится на 19 месте: в столице показатель ожидаемой продолжительности жизни снизился чуть более чем на 2 года.

В целом же по стране ожидаемая продолжительность жизни составила примерно 71,5 год – она снизилась впервые почти за 20 лет и достигла минимума с 2015 года. В качестве причины такого отката эксперты называют эпидемию коронавируса и связанную с ней избыточную смертность. Одной из самых высоких она оказалась как раз в Чечне, Дагестане и Липецкой области.

Единственный регион, где ожидаемая продолжительность жизни совсем незначительно выросла – Севастополь, но при этом в городе в прошлом году произошла переоценка численности населения, которая выросла на 14%.

По данным Росстата, в прошлом году умерло на 340 тысяч человек больше, чем в 2019-м.