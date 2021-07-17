Синоптики снова объявили в Москве предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Такое предупреждение содержится на сайте Гидрометцентра. Оно действует в столице вот уже 11 дней. По прогнозу, воздух в городе прогреется до +32.

Аномально высокие температуры пришли в столичный регион еще в июне. На этой неделе жаркие дни сменялись тропическими ливнями, которые затопили улицы и нарушили авиасообщение. Из-за обильных осадков многие рейсы пришлось задержать.

Пресс-секретарь Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис призвала мировое сообщество активнее бороться с климатическими изменениями.