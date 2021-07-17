Специалисты проверят топливо самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском. Образцы отправлены на экспертизу, рассказали агентству ТАСС в правоохранительных органах. Сейчас проверяется версия о том, что причиной отказа двигателей могло стать некачественное горючее.

Воздушное судно, совершавшее рейс из города Кедрового в Томск, накануне перестало выходить на связь. Позже было установлено, что самолет, на борту которого находились 18 человек, совершил аварийную посадку. Погибших нет.