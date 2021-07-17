США обвинил Россию и Китай в попытке опорочить западные вакцины от коронавируса. Таким образом, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Москва и Пекин пытается продвигать собственные препараты. Она сказала, что дезинформация в этом случае сводится к преувеличению побочных эффектов от западных вакцин.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель говорил, что Россия и Китай в условиях пандемии продвигают «вакцинную дипломатию». Он призвал Евросоюз учитывать это.