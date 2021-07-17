Российская экономика, по оценкам S&P вернулась на докризисный уровень. Международное рейтинговое агентство в своем сообщении указывает на то, что восстановление внутреннего спроса во второй половине этого года шло быстрее, чем ожидалось, но при этом считает, что на фоне пандемии и угрозы введения новых санкций, высокий уровень неопределенности сохраняется. S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне ВВВ-.

Комментируя решение агентства, министр финансов Антон Силуанов сказал, что оно лишний раз подтверждает правильность проводимой правительством экономической политики.