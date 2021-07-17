На Украине при крушении вертолета погибли два человека. Это пилот и его помощник – сообщается в сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Ми-2, который принадлежал частной компании, занимающейся обработкой полей, пол невыясненным пока причинам упал и загорелся.

В начале мая авария с участием воздушного судна такого же типа произошла на Камчатке. Обгоревшие обломки машины, которая выполняла коммерческий рейс, нашли в лесу. Оба человека на борту также погибли.