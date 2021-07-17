Число жертв наводнения, охватившего западные районы Германии, достигло 133 человек. Власти не исключают, что погибших может быть больше.

Спасатели продолжают разбор завалов, вызванных наводнением. Они отмечают, что уровень воды хоть и остается высоким, но постепенно начинает идти на спад. Тем не менее, Минобороны ФРГ накануне ввело режим военной катастрофы – он предоставляет армии право самостоятельно принимать решения во время спасательной операции. К ней уже привлечены 850 военнослужащих.

Тем временем поступают все новые сведения о разрушениях. В регионе Арвайлер полностью разрушен местный газопровод – его оператор опасается, что на восстановление могут уйти месяцы, а значит, жители даже осенью могут остаться без тепла и горячей воды. В общей сложности на западе Германии без электричества остаются около 100 тысяч человек – это, впрочем, уже вдвое меньше, чем на пике наводнение.

Счет пострадавших, между тем, идет на сотни, в том числе, и в отдельных районах, при этом пропавшими без вести считаются около 1300 человек. Власти надеются, что такое большое число связано с неполадками в мобильной связи.

Мощное наводнение затронуло и соседние с Германией страны. В Бельгии на 20 июля уже объявлен общенациональный траур по 23 погибшим в результате стихии. А на юге Нидерландов из-за угрозы наводнения эвакуировали более 10 тысяч человек.