В Екатеринбурге прошел несогласованный властями крестный ход в память о 103 годовщине расстрела царской семьи.

Шествие началось после службы, которую в Храме на Крови провел Митрополит Екатеринбургский и Верхотруский Евгений. Отказаться от своих намерений паломников он не призвал, сказав им, что каждый пойдет туда, куда его влечет сердце, среди возможных направлений он указал и монастырь на Ганиной Яме – конечную точку крестного хода. При этом владыко передал собравшимся просьбу митрополита Кирилла «надеть масочку». В итоге от 2 до 4 тысяч человек прошли обычным маршрутом, не соблюдая социальной дистанции и пренебрегая средствами защиты. Поскольку власти не согласовали мероприятие перекрывать движение не стали и верующие шли по тротуару, но на проезжую часть все таки спускались, поэтому сотрудникам полиции все же пришлось помогать идущим, среди которых были и паломники из других городов. Задерживать никого не стали.

Между тем в Екатеринбурге в последние недели отмечают серьезный суточный рост количества новых случаев коронавируса. Всего за время пандемии от последствий заболевания скончалось более 4 тысяч человек.