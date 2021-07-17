Россельхознадзор нашел признаки подделки у половины консервов из сайры. Как пишет газета РБК со ссылкой на сообщение ведомства, проверяющие обнаружили признаки фальсификации в каждом втором из более чем 800 недавно оформленных производственных электронных документов. Под этим подразумевается отсутствие сайры в сырье, из которого делают консервы, или же ее недостаточное количество.

О массовой подделке консервов ранее предупреждала компания «Доброфлот», которая ведет промысел на Дальнем Востоке и называет себя крупнейшим береговым рыбоконсервным заводом страны.