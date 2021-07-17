Разработчики кубинской вакцины от коронавируса заявили о ее 100% эффективности. Речь идет о том, как препарат Abdala справляется с тяжелыми формами заболеваемости. Это – данные полученные по итогам третьей фазы клинических испытаний, сообщает агентство Пренса Латина. Сейчас фокус-группу исследования вакцины планируют увеличить до 300 тысяч человек.

Ранее кубинский регулятор разрешил экстренное применение вакцины на территории страны.