В республике Тува вводится локдаун, сообщили по местному телевидению. Власти будут жестко контролировать соблюдение гражданами карантина.
Таким образом власти республики надеются снизить темпы роста заболеваемости коронавирусом.
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В республике Тува вводится локдаун, сообщили по местному телевидению. Власти будут жестко контролировать соблюдение гражданами карантина.
Таким образом власти республики надеются снизить темпы роста заболеваемости коронавирусом.
Д.Песков: Россия ниоткуда не выходила. Президент констатирует эту ситуацию, этот юридический принцип.
М.Курников: То есть выход из Советского Союза — это не выход России из СССР, это выход всех республик. Я правильно понимаю логику президента?
Д.Песков: Ну конечно…